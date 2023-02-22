Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Тополя опублікувала важливий пост.

"Понад 4 століття в українців намагалися відібрати мову: законами, анафемами, указами, державними актами, лінгвоцидом. Але прийшов той момент, коли мова стала дуже важливою для кожного українця, як ідентифікування себе, країни, держави. Мова є невід’ємною і вагомою частиною нашого сьогодення. А саме зараз, коли ми маємо переходити на свою мову — це не має бути насильно. Адже зараз важливий момент, яким виросте наше наступне покоління, якою мовою воно буде розмовляти і яку вважатиме своєю рідною", — пише Alyosha.

Вона наголосила, що від цього залежить майбутнє України як самостійної незалежної держави.

"Бо якщо вони будуть спілкуватися російською, то нас знову і знову будуть «асвабаждать». Тому нам треба зробити цей вибір для самих себе. Це стало дуже важливо. Треба поступово кожному українцю опановувати свою рідну мову. І не тому, що це просто наша мова, а тому що це визначає наші кордони. І кожному треба зробити крок в сторону своєї держави. У нас є держава, у нас є наша мова, у нас є все своє для того, щоб ми називалися українцями", — додала співачка.

Alyosha також розповіла, що в книжках українських письменників дуже часто трапляються слова, які ми не використовуємо в спілкуванні, та навела декілька слів, які були викинуті з нашої мови та русифіковані.

"І таких слів сотні, тисячі. Їх треба знати, вивчати і розмовляти так, щоб ніякі орки більше ніколи нас не зрозуміли. Щоб в світі нас ніколи не переплутали з росіянами!", — наголосила Олена Тополя.

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.