В этот раз на своей странице в Instagram Елена Тополя опубликовала важный пост.

"Более 4 веков у украинцев пытались отобрать язык: законами, анафемами, указами, государственными актами, лингвоцидом. Но пришел тот момент, когда язык стал очень важным для каждого украинца, как идентификация себя, страны, государства. Язык является неотъемлемой и весомой частью нашего настоящего. А именно сейчас, когда мы должны переходить на свой язык — это не должно быть насильно. Ведь сейчас важный момент, каким вырастет наше следующее поколение, на каком языке оно будет разговаривать и какой будет считать своим родным", — пишет Alyosha.

Она подчеркнула, что от этого зависит будущее Украины как самостоятельного независимого государства.

"Потому что если они будут общаться на русском, то нас снова и снова будут «асвабаждать». Поэтому нам нужно сделать этот выбор для самих себя. Это стало очень важно. Надо постепенно каждому украинцу овладевать своим родным языком. И не потому, что это просто наш язык, а потому что это определяет наши границы. И каждому нужно сделать шаг в сторону своего государства. У нас есть государство, у нас есть наш язык, у нас есть все свое для того, чтобы мы назывались украинцами", - добавила певица.

Alyosha также рассказала, что в книгах украинских писателей очень часто встречаются слова, которые мы не используем в общении, и привела несколько слов, выброшенных из нашего языка и русифицированных.

"И таких слов сотни, тысячи. Их надо знать, изучать и разговаривать так, чтобы никакие орки больше никогда нас не поняли. Чтобы в мире нас никогда не перепутали с россиянами! )", - подчеркнула Елена Тополя.

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.