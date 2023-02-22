Футболіст "Евертона" Віталій Миколенко розчулив англійських вболівальників історією про свого батька, який захищає Україну.

Українець розповів британським ЗМІ про свого батька, який ухвалив рішення стати військовим та вирушити на війну проти країни-терориста росії.

За словами Миколенка, він забронював квиток для батька на гру проти "Манчестер Сіті", який пройшов 26 лютого 2022 року. Проте він не зміг приїхати на гру, бо його батько, який працював на будівництві, став військовим та пішов воювати за Україну.

Фанати "Евертона" діляться враженнями від цієї історії в Twitter:

"Важко це читати. Цей хлопець дає нам усе, що має, і це в такий час. Для цього потрібно більше яєць, ніж будь-хто з нас зможе собі уявити. Ти абсолютний воїн, Віталій, 💪💪💙 дякую тобі!";

"Віталій все ще викладається на 110% у кожній грі, незважаючи на всі труднощі, які йому доводиться долати щодня. Миколенко – втілення Евертонця";

"Миколенку потрібна підтримка проти «Астон Вілли», тому давайте підтримувати його до кінця, що б не трапилося 🇺🇦, і давайте побачимо ще один дивовижний гол, як він забив колись у ворота «Лестера»";

"Саме тому вболівальники не можуть ні на хвилину забути ситуацію, в якій перебуває цей молодий чоловік. Як йому вдається тренуватися і грати, а решту часу просто хвилюватися, це абсолютно поза моєю уявою. Мені подобається цей хлопець, і він справжній талант".

Нинішнього сезону Миколенко провів 24 поєдинки у всіх турнірах, але поки що без результативних дій.