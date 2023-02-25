Український шеф-кухар Євген Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився простим та смачним рецептом.

Так, цього разу кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив поділитися в Інстаграм простим та швидким рецептом смачної страви. За словами кухаря, на приготування піде дуже мало часу, проте буде дуже смачно.

«Після цього рецепту не кажіть, що не любите моркву! На приготування виділіть п'ять хвилин.

Вам знадобляться такі інгредієнти: морква – 1 штука, сир кантрі – одна упаковка, щіпка каррі, олія 1 столова ложка, лимон 0,5 штучки. Моркву потерти економкою, додати сир натертий на тертку, додати каррі, масло і сіль лимона.

Це просто, швидко та найголовніше – дуже смачно. Хто додивиться до кінця, напевно посміхнеться» - поділився Клопотенко.

Раніше в інтерв'ю проекту "Ґрунт" 21 лютого українському ресторатору та кулінарному експерту Євгену Клопотенко було поставлено питання, якою була б остання вечеря для російського диктатора володимира Путіна, якби він був готувати.

Автор проекту запитав: "Якби тебе попросили скласти меню останньої вечері перед стратою для Путіна, щоб ти туди включив?".

Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.