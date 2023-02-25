Так, в этот раз кулинарный эксперт Евгений Клопотенко решил поделиться в Инстаграм простым и быстрым рецептом вкусного блюда. По словам повара, на приготовление уйдет очень мало времени, зато будет очень вкусно.

«После этого рецепта не говорите, что не любите морковь! На приготовление выделите пять минут.

Вам понадобятся такие ингредиенты: морковь – 1 штука, сыр кантри - одна упаковка, щепотка карри, масло 1 столовая ложка, лимон 0,5 штучки. Морковь потереть экономкой, добавить также сыр натертый на терку, добавить карри, масло и соль лимона.

Это просто, быстро и самое главное – очень вкусно. Кто досмотрит до конца, точно улыбнется» - поделился Клопотенко.

Ранее в интервью проекту "Ґрунт" 21 февраля украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко был задан вопрос, какой был бы последний ужин для российского диктатора владимира путина, если бы он был готовить.

Автор проекта спросил: "Если бы тебя попросили составить меню последнего ужина перед казнью для Путина, что бы ты туда включил?".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.