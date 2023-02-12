Сандвічі зручно брати з собою на роботу як швидке перекушування, готувати на швидкий сніданок або брати на пікнік. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом незвичайного сандвіча Монте-Крісто. Аналогів ви більше ніде не знайдете, адже в нього шеф-кухар вклав часточку української душі.

Сендвіч Монте-Крісто неймовірно популярний в Америці. Перші згадки про такий сендвіч з шинкою та сиром є в кулінарних книгах ще 30-х років минулого століття. Вважається, що найбільшої популярності страва набула після того, як один із ресторанів у Діснейленді ввів її у своє меню.

Хоча сам собою сендвіч і солоний, подається він із малиновим варенням. Таке поєднання смаків вам неодмінно сподобається.

Інгредієнти:
- 4 шматочки тостового хліба;
- 1 столова ложка американської гірчиці;
- 4 скибочки шинки;
- 4 скибочки твердого сиру;
- 4 столові ложки молока;
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- дрібка чорного перцю;
- 20 грамів вершкового масла;
- Малинове варення (для подачі).

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Як приготувати:

  • Кожен шматок хліба змастіть американською гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по скибочці сиру.
  • На один шматочок хліба з сиром і гірчицею викладіть 2 скибочки шинки. Накрийте хліб із шинкою шматочком хліба з сиром, що залишився.
  • У миску розбийте яйця та додайте молоко. Всипте по щіпці солі та чорного меленого перцю, добре перемішайте суміш віночком.
  • Поставте сковороду на плиту і викладете вершкове масло|мастило|, воно повинно повністю розтопитися. Спочатку вмочіть сандвіч у яєчну суміш, а потім викладіть на сковорідку із розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку. Обсмажте обидва сендвічі і розріжте по діагоналі, утворивши трикутники.
  • Подавайте з малиновим або іншим варенням на смак.

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