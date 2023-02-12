Переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що вірні згадки про такий сендвіч з шинкою та сиром є в кулінарних книгах ще 30-х років минулого століття.

Сандвічі зручно брати з собою на роботу як швидке перекушування, готувати на швидкий сніданок або брати на пікнік. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом незвичайного сандвіча Монте-Крісто. Аналогів ви більше ніде не знайдете, адже в нього шеф-кухар вклав часточку української душі.

Сендвіч Монте-Крісто неймовірно популярний в Америці. Перші згадки про такий сендвіч з шинкою та сиром є в кулінарних книгах ще 30-х років минулого століття. Вважається, що найбільшої популярності страва набула після того, як один із ресторанів у Діснейленді ввів її у своє меню.

Хоча сам собою сендвіч і солоний, подається він із малиновим варенням. Таке поєднання смаків вам неодмінно сподобається.

Інгредієнти:

- 4 шматочки тостового хліба;

- 1 столова ложка американської гірчиці;

- 4 скибочки шинки;

- 4 скибочки твердого сиру;

- 4 столові ложки молока;

- 2 яйця;

- дрібка солі;

- дрібка чорного перцю;

- 20 грамів вершкового масла;

- Малинове варення (для подачі).

Як приготувати:

Кожен шматок хліба змастіть американською гірчицею. Зверху на гірчицю викладіть по скибочці сиру.

На один шматочок хліба з сиром і гірчицею викладіть 2 скибочки шинки. Накрийте хліб із шинкою шматочком хліба з сиром, що залишився.

У миску розбийте яйця та додайте молоко. Всипте по щіпці солі та чорного меленого перцю, добре перемішайте суміш віночком.

Поставте сковороду на плиту і викладете вершкове масло|мастило|, воно повинно повністю розтопитися. Спочатку вмочіть сандвіч у яєчну суміш, а потім викладіть на сковорідку із розтопленим маслом. Смажте по 1 хвилині з кожного боку. Обсмажте обидва сендвічі і розріжте по діагоналі, утворивши трикутники.

Подавайте з малиновим або іншим варенням на смак.

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