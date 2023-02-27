На своєму сайті шеф-кухар розповів, як приготувати деруни з кисломолочним сиром.

Для дерунів беремо:

4 середні картоплини

1 яйце

100 мл соняшникової олії для смаження

сіль до смаку

Для начинки:

300 г кисломолочного сиру 9%

1 яйце

сіль та перець до смаку

Спершу робимо начинку. В глибоку миску всипте кисломолочний сир, посоліть та поперчіть до смаку. Вбийте туди яйце та перемішайте до об’єднання інгредієнтів. Сформуйте руками начинку у вигляді сирничків та викладіть на тарілку.

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Очистьте 4 середні картоплини та натріть на дрібній тертці. Перекладіть натерту картоплю в дрібне сито, поставте його на миску та відіжміть зайву рідину, але не дуже сильно. Суміш перекладіть в миску, додайте яйце, посоліть до смаку та перемішайте.

Розігрійте пательню з соняшниковою олією. Візьміть терту картоплю, сформуйте із неї середню оладку, всередину вкладайте підготовану начинку, а зверху додавайте ще одну оладку з картоплі, щоб не було видно сиру. Смажте з кожного боку до рум’яної скоринки.

Смажені деруни перекладіть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте 10-15 хвилин за температури 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Потім дістаньте та викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія. Подавайте деруни теплими, з улюбленими соусами.

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