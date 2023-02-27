На своем сайте шеф-повар рассказал, как приготовить драники с творогом.
Для дерунов берем:
- 4 средние картофелины
- 1 яйцо
- 100 мл подсолнечного масла для жарки
- соль по вкусу
Для начинки:
- 300 творога 9%
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
Сначала делаем начинку. В глубокую миску всыпьте творог, посолите и поперчите по вкусу. Вбейте яйцо и перемешайте до объединения ингредиентов. Сформируйте руками начинку в виде сырничков и выложите на тарелку.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Нападение со стороны Беларуси и Приднестровья: эксперт оценил шансы рф открыть второй фронт
Голову пока не нашли: известную модель жестоко убили, в полиции сообщили подробности
"Смотрите, как это было": Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине
Украинец в Польше устроил масштабную аварию с поездом, эвакуировали 140 человек: кадры с места
Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Очистите 4 средних картофелины и натрите на мелкой терке. Переложите натертый картофель в мелкое сито, поставьте его на миску и отожмите лишнюю жидкость, но не очень сильно. Смесь переложите в миску, добавьте яйцо, посолите по вкусу и перемешайте.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Возьмите тертый картофель, сформируйте из него среднего размера оладью, внутрь укладывайте подготовленную начинку, а сверху добавляйте еще одну оладью из картофеля, чтобы не было видно творога. Жарьте с каждой стороны до румяной корочки.
Жареные деруны переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Затем достаньте и выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте драники теплыми, с любимыми соусами.
Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.
Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.