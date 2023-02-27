На своем сайте шеф-повар рассказал, как приготовить драники с творогом.

Для дерунов берем:

  • 4 средние картофелины
  • 1 яйцо
  • 100 мл подсолнечного масла для жарки
  • соль по вкусу

Для начинки:

  • 300 творога 9%
  • 1 яйцо
  • соль и перец по вкусу

Сначала делаем начинку. В глубокую миску всыпьте творог, посолите и поперчите по вкусу. Вбейте яйцо и перемешайте до объединения ингредиентов. Сформируйте руками начинку в виде сырничков и выложите на тарелку.

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Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Очистите 4 средних картофелины и натрите на мелкой терке. Переложите натертый картофель в мелкое сито, поставьте его на миску и отожмите лишнюю жидкость, но не очень сильно. Смесь переложите в миску, добавьте яйцо, посолите по вкусу и перемешайте.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Возьмите тертый картофель, сформируйте из него среднего размера оладью, внутрь укладывайте подготовленную начинку, а сверху добавляйте еще одну оладью из картофеля, чтобы не было видно творога. Жарьте с каждой стороны до румяной корочки.

Жареные деруны переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 10-15 минут при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Затем достаньте и выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте драники теплыми, с любимыми соусами.

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