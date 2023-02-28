Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар пояснив, як приготувати тайську курку в кисло-солодкому соусі.
"Зараз буде палко, котики. Знаєте, я дуже люблю таку їжу, яка залишає по собі емоцію і глибокий смак опісля. Коли поїв, а в роті так добре, і ти йдеш з цим приємним відчуттям у світ. Особливо це стосується гострих страв. У вас теж так з гостреньким? Тоді візьміть і приготуйте тайську курку в кисло-солодкому соусі, посипавши її перцем чилі. Гостроту страви ви можете регулювати на власний смак, все одно це буде божественно", — пише Євген Клопотенко.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 куряче філе
- 70 г борошна
- 50 г крохмалю
- 1 яйце
- 100 мл води
- дрібка солі
- пластівці перцю чилі
"Для цього візьміть 1 куряче філе, розріжте смужками, посоліть і присипте пластівцями чилі. Змішайте 70 г борошна з 50 г крохмалю, 1 яйце і дрібку солі. Повільно змішайте компоненти з 100 мл води. У цей кляр занурюйте курочку, потім запаніруйте її у крохмалі, а затим знову у клярі. Смажте на розігрітій пательні в олії до рум’яної скоринки", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
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Ідеально подавати таку курочку з кисло-солодким соусом на основі пюре манго. Просто змішайте соус із куркою і готово. Викладіть страву на відварений рис і насолоджуйтеся.
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