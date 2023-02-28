В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар объяснил, как приготовить тайскую курицу в кисло-сладком соусе.
"Сейчас будет горячо, котики. Знаете, я очень люблю такую еду, которая оставляет после себя эмоцию и глубокий вкус после. Когда поел, а во рту так хорошо, и ты идешь с этим приятным ощущением в мир. Особенно это касается острых блюд. У вас тоже так с остреньким? Тогда возьмите и приготовьте тайскую курицу в кисло-сладком соусе, посыпав ее перцем чили. Остроту блюда вы можете регулировать по собственному вкусу, все равно это будет божественно", — пишет Евгений Клопотенко.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 70 г муки
- 50 г крахмала
- 1 яйцо
- 100 мл воды
- щепотка соли
- хлопья перца чили
"Для этого возьмите 1 куриное филе, разрежьте полосками, посолите и присыпьте хлопьями чили. Смешайте 70 г муки с 50 г крахмала, 1 яйцо и щепотку соли. Медленно смешайте компоненты со 100 мл воды. В этот кляр погружайте курочку, затем запанируйте ее в крахмале, а затем снова в кляре. Жарьте на разогретой сковороде в масле до румяной корочки", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
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Идеально подавать такую курочку с кисло-сладким соусом на основе пюре манго. Просто смешайте соус с курицей и готово. Выложите блюдо на отварной рис и наслаждайтесь.
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