В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар объяснил, как приготовить тайскую курицу в кисло-сладком соусе.

"Сейчас будет горячо, котики. Знаете, я очень люблю такую ​​еду, которая оставляет после себя эмоцию и глубокий вкус после. Когда поел, а во рту так хорошо, и ты идешь с этим приятным ощущением в мир. Особенно это касается острых блюд. У вас тоже так с остреньким? Тогда возьмите и приготовьте тайскую курицу в кисло-сладком соусе, посыпав ее перцем чили. Остроту блюда вы можете регулировать по собственному вкусу, все равно это будет божественно", — пишет Евгений Клопотенко.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 куриное филе

70 г муки

50 г крахмала

1 яйцо

100 мл воды

щепотка соли

хлопья перца чили

"Для этого возьмите 1 куриное филе, разрежьте полосками, посолите и присыпьте хлопьями чили. Смешайте 70 г муки с 50 г крахмала, 1 яйцо и щепотку соли. Медленно смешайте компоненты со 100 мл воды. В этот кляр погружайте курочку, затем запанируйте ее в крахмале, а затем снова в кляре. Жарьте на разогретой сковороде в масле до румяной корочки", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Идеально подавать такую ​​курочку с кисло-сладким соусом на основе пюре манго. Просто смешайте соус с курицей и готово. Выложите блюдо на отварной рис и наслаждайтесь.

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