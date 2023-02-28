Шанувальники Андрія Данилка, побачивши архівні кадри, що з'явилися в мережі, впізнали не лише свого улюбленця.

Як пише Politeka.net, на архівних кадрах Данилко розповідає, як створювалися його образи, зокрема Вєрки Сердючки.

«На тебе не ображаються ті люди, яких ти копіюєш чи висміюєш? Ти казав, що майже всі твої образи - документальні», - звучить питання із зали.

«Коли ми вперше записували телеверсію провідниці, у Полтаві, зібралася купа провідників. І такі: "Що ж ви дивитеся? Вони нас позорять!". От такі роти повідкривали! А одна каже: «Глянь, а берет, як у нашої Лідки з шостого вагона», – відповів Данилко, пирснувши разом із залом від сміху.

У коментарях до короткого відео шанувальниці Данилка вирішили відзначити не лише юність та талант артиста. Так, багато хто впізнав в людині, яка ставить запитання Андрію, відомого журналіста та ведучого Костянтина Грубича.

«Які гарні, молоді. І Андрій, і Костянтин», «Андрій Такий няшка…», «А Голос у Грубича зовсім не змінився», «О, хлопці, такі молоді! Ви найкращі!», «А які молоді, і Данилко, і Грубич», «Ось саме після цього виступу Данилка я вирішила вивчити українську мову».

Нагадаємо, Сердючка пустилася в танок з відомим російським актором.

Також повідомлялося, що Сердючка наочно показала, що витворяли українці у Неаполі.

Крім того, Politeka.net писала, що пісня Сердючки розлютила поліцейських у Москві.