За час повномасштабної війни вона, зокрема, боролася за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, звільняла Херсонщину, повідомляється в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"У нас дійсно багато солдатів - герої. Можна розповідати про те, як люди з пораненнями повертаються до строю. Коли командир отримує поранення в шию, його евакуюють, витягають той уламок, він перебинтувався і повертається в стрій. Саме на таких людях усе тримається. Саме такі люди і принесуть нам Перемогу", - каже командир 57 ОМПБр Олександр Бакулін.
Сьогодні підрозділ виконує бойові завдання біля Бахмуту - у найгарячішій точці фронту.
"Як сказав один із моїх начальників колись: «Не наступав, не воював». Бригада наступала, тепер я сміливо всім кажу, що ми дійсно воювали", - повідомив командир.
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Бригада має відзнаку Президента "За мужність та відвагу", четверо її командирів отримали звання "Героя України".
Нагадаємо, ЗСУ вибили окупантів з позицій: втрати ворога приголомшують, нові цифри.
"Попри суттєві втрати, окупанти кинули в наступ найбільш підготовлені штурмові загони "групи Вагнера", - заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський.
Крім того, Politeka.net писала, що українцям пообіцяли нову "Мрію", але є нюанс.
Також повідомлялось про потужну пожежу на російській нафтобазі, яку нібито атакували безпілотники.