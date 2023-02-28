57 ОМПБр воює з 2014 року і брала участь у найзапекліших боях.

За час повномасштабної війни вона, зокрема, боролася за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, звільняла Херсонщину, повідомляється в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"У нас дійсно багато солдатів - герої. Можна розповідати про те, як люди з пораненнями повертаються до строю. Коли командир отримує поранення в шию, його евакуюють, витягають той уламок, він перебинтувався і повертається в стрій. Саме на таких людях усе тримається. Саме такі люди і принесуть нам Перемогу", - каже командир 57 ОМПБр Олександр Бакулін.

Сьогодні підрозділ виконує бойові завдання біля Бахмуту - у найгарячішій точці фронту.

"Як сказав один із моїх начальників колись: «Не наступав, не воював». Бригада наступала, тепер я сміливо всім кажу, що ми дійсно воювали", - повідомив командир.

Бригада має відзнаку Президента "За мужність та відвагу", четверо її командирів отримали звання "Героя України".

Нагадаємо, ЗСУ вибили окупантів з позицій: втрати ворога приголомшують, нові цифри.

"Попри суттєві втрати, окупанти кинули в наступ найбільш підготовлені штурмові загони "групи Вагнера", - заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський.

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