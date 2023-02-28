Неподалік метро "Васильківська" - пожежа.

Очевидці пишуть у соцмережах про два потужні вибухи, які пролунали з місця, де спалахнув вогонь.

Повідомляється, що пожежа виникла в окремо розташованій будівлі.

За попередньою інформацією всередині знаходяться кисневі балони. Наразі, площа пожежі уточняється. Про це повідомили в ДСНС Києва.

Мер Віталій Кличко підтверджує пожежу та вибухи у Києві.

За його словами, горить будівля в Голосіївському районі. Вибухають, за попередньою версією, кисневі балони. Вже відомо про одного постраждалого.

Про причини інциденту мер столиці поки що не повідомляє.

Нагадаємо, авто врізалося у людей під Києвом, кількість жертв зросла: фото трагедії.

Справжня трагедія сталася на на трасі Київ-Одеса.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, там, ввечері 26 лютого вантажний автомобіль, під керуванням 36-річного білоцерківця, здійснював розворот у дозволеному місці.

В цей момент 33-річний кермувальник "Volkswagen" допустив зіткнення із вантажівкою, яка внаслідок заносу скоїла наїзд на двох пішоходів.

Також повідомлялось про загибель рятувальників внаслідок нового обстрілу.

Крім того, Politeka.net писала про 18-річну українку, яка стала жертвою нещастя.