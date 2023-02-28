Як повідомляє у Фейсбук міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, протягом декількох років Оксана боролась з онкологією, але, на жаль, її життя обірвалося.

"Оксана Кваснишин працювала репортеркою, редакторкою програм та ведучою на обласному телебаченні «Галичина», згодом – упродовж десяти років – власною кореспонденткою телеканалу «ICTV» в Івано-Франківській області. Створила «Школу професійної журналістики» в Івано-Франківську. В її доробку є багато історій про доброту. Адже вона сама завжди намагалась допомагати іншим", - написав мер.

Поминальні богослужіння відбудуться сьогодні, 28 лютого, о 19:00 в Домі смутку. Похорон розпочнеться об 11:00 в Храмі Святих Кирила і Методія в селі Крихівці. Чин поховання проведуть у селі Черніїв.

"Оксана Кваснишин назавжди запам’ятається cвоєю невичерпною життєвою енергією, відданістю обраній справі, доброзичливістю й комунікабельністю.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять світлій людині…", - висловив слова співчуття мер Івано-Франківська.

Трагічну звістку про смерть журналістки повідомили ще 3 лютого в Івано-Франківській обласній спілці журналістів НСЖУ.

"Світла пам'ять. Нехай спочиває з Богом. Співчуваємо. Жаль і сум, сльози. Отче наш......",

"Вічна пам'ять. Не віриться , вона завжди казала при наших розмовах, я люблю життя, люблю Бога. Тепер вона з Богом. Жаль, сум. Царство небесне",

"Вічная пам'ять... Хай з Богом спочиває. Співчуття родині та близьким",

"Вічна пам'ять нехай спочиває з Богом", - пишуть українці у коментарях.

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