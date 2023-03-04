Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар пояснив, як легко приготувати смачні пиріжки з маком.

"Спробуйте це вимовити: пиріжечки з маааком. І ви одразу пригадаєте їх божественний аромат. Він ніби вас гіпнотизує і шепоче: приготуй, приготуй, приготуй. Ви вже ніби готові піддатися гіпнозу, але трішки лінуєтеся готувати тісто на пиріжки. Тут для вас хороша новина — нижче я дам рецепт пиріжків з маком уже на готовому дріжджовому тісті. З ним все настільки просто, що не приготувати ці пиріжки — це порушення кулінарних законів", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

150 г маку,

100 г варення,

1 яйце,

1 кг дріжджового тіста,

10 г ванільного цукру.

"І починається магія. Мак відваріть 30 хвилин, дайте йому охолонути і додайте варення. Стіл треба присипати борошном, викласти тісто, розділити його на порції склянкою. Викласти поверх начинку і заліпити пиріжечки. Викласти їх на деко і дати постояти 20 хв. Змастити яйцем та випікати 25 хвилин при температурі 180 градусів. Залишається тільки не здуріти від цього божественного аромату, поки пиріжечки готуються", — пише Євген Клопотенко.

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