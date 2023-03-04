В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар объяснил, как легко приготовить вкусные пирожки с маком.

"Попробуйте это произнести: пирожечки с маааком. И вы сразу вспомните их божественный аромат. Он словно вас гипнотизирует и шепчет: приготовь, приготовь, приготовь. Вы уже как будто готовы поддаться гипнозу, но немного ленитесь готовить тесто на пирожки. Здесь для вас хорошая новость - ниже я дам рецепт пирожков с маком уже на готовом дрожжевом тесте. С ним все настолько просто, что не приготовить эти пирожки - это нарушение кулинарных законов", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

150 г мака,

100 г варенья,

1 яйцо,

1 кг дрожжевого теста,

10 г ванильного сахара.

"И начинается магия. Мак отварите 30 минут, дайте ему остыть и добавьте варенье. Стол надо присыпать мукой, выложить тесто, разделить его на порции стаканом. Выложить поверх начинку и залепить пирожки. Выложить их на противень и дать постоять 20 мин. Смазать яйцом и выпекать 25 минут при температуре 180 градусов. Остается только не сойти с ума от этого божественного аромата, пока пирожки готовятся", — пишет Евгений Клопотенко.

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