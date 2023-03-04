На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася несподіваним одкровенням.

"Думаю, у кожного був момент внутрішньої спроби змиритись з тим, що відбувається та оплакати минуле? Я маю зізнатись, ви бачили мій на відео, що вийшло 24 лютого. Атомна електростанція Zwentendorf у Австрії, що так і не почала свою роботу. Лякаюча велич місця зі стількома деталями та працею людей, які в один момент стали зовсім не важливими. Станція залишилась стояти вже 45 років, так і не використана за прямим призначенням. Тут холод та тиша", — пише Олена Шоптенко.

Танцюристка також зізналася, в який момент остаточно попрощалася з минулим життям.

"Не думала, що мої внутрішні відчуття зможе допомогти ідентифікувати саме перебування в такому місці. Зловила себе на думці, що під час зйомки відео в цьому місці під час танцю я остаточно попрощалася з минулим життям. Порівнюючи життя до та покинуту станцію, зрозуміла як швидко щось може втратити сенс. А також усвідомила, що нове завтра все одно настане і настільки ж швидко необхідно почати рухатися далі, бо є небезпека опинитися на місці цієї станції. А далі з’являються сили, зустрічаються свої люди та робиться своя справа, що надає сенсу та натхнення, заряджає тебе та інших. А інакше ніяк не перемогти. Тож, віддавши шану своєму минулому, зцілюємося у русі", — наголосила артистка.

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