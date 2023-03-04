На своей странице в Instagram артистка поделилась неожиданным откровением.

"Думаю, у каждого был момент внутренней попытки смириться с происходящим и оплакать прошлое? Я должна признаться, вы видели мой на видео, вышедшем 24 февраля. Атомная электростанция Zwentendorf в Австрии, так и не начавшая свою работу. Пугающее величие места со столькими деталями и трудом людей, которые в одночасье стали совсем не важными. Станция осталась стоять уже 45 лет, так и не использованной по прямому назначению. Здесь холод и тишина", — пишет Елена Шоптенко.

Танцовщица также призналась, в какой момент окончательно простилась с прошлой жизнью.

"Не думала, что мои внутренние ощущения сможет помочь идентифицировать само пребывание в таком месте. Поймала себя на мысли, что во время съемки видео в этом месте во время танца я окончательно попрощалась с прошлой жизнью. Сравнивая жизнь до и заброшенную станцию, поняла как быстро что-то может потерять смысл, а также осознала, что новое завтра все равно наступит и столь же быстро необходимо начать двигаться дальше, потому что есть опасность оказаться на месте этой станции. А потом появляются силы, встречаются свои люди и делается свое дело, которое придает смысла и вдохновения, заряжает тебя и других. А иначе никак не победить. Так что, чтим свое прошлое, исцеляемся в движении", — подчеркнула артистка.

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