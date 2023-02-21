На своей странице в Instagram артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф выехала за границу, обратилась к украинцам.

"Дорогие друзья, очень важное событие будет происходить в Вене на годовщину войны. Приглашаю каждого, кто сейчас находится в Автрии и хочет поддержать украинцев и нашу борьбу, присоединиться. Я тоже обязательно буду там", - пишет Елена Шоптенко.

24 февраля в 18:00 возле Парламента Австрии в Вене состоится марш-молитва о тех, кто стоял и стоит за Украину.

"Марш за признание россии страной-террористом парламентом Австрии и позор допуска рос. депутатов на ПА ОБСЕ и на Бал в Вене на годовщину войны. В этот день в столице Австрии состоится акция протеста более 10 тысяч украинцев, которые будут выступать против бала, предоставление виз российским депутатам и потребуют признания Австрией России страной-террористом", — подчеркнула танцовщица.

Елена Шоптенко добавила, что Австрийская Федеральная железная дорога как знак солидарности к годовщине широкомасштабного вторжения российских войск в Украину дает право на бесплатный проезд для вынужденно перемещенных лиц из Украины из мест их проживания в Вену и обратно. Право на бесплатный проезд будет действовать с:

⁃ 3 02:00 до 11:00 24 февраля 2023 в направлении Вены

⁃ с 17:30 до 00:00 24 февраля 2023 в обратном направлении.

Для того чтобы получить право на бесплатный проезд до Вены необходимо в кассе Австрийской Федеральной железной дороги ВВ предъявить паспорт гражданина Украины и заполнить анкету, которая будет действительна в дальнейшем как билет для путешествия туда и обратно.

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