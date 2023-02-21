На своей странице в Instagram артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф выехала за границу, обратилась к украинцам.
"Дорогие друзья, очень важное событие будет происходить в Вене на годовщину войны. Приглашаю каждого, кто сейчас находится в Автрии и хочет поддержать украинцев и нашу борьбу, присоединиться. Я тоже обязательно буду там", - пишет Елена Шоптенко.
24 февраля в 18:00 возле Парламента Австрии в Вене состоится марш-молитва о тех, кто стоял и стоит за Украину.
"Марш за признание россии страной-террористом парламентом Австрии и позор допуска рос. депутатов на ПА ОБСЕ и на Бал в Вене на годовщину войны. В этот день в столице Австрии состоится акция протеста более 10 тысяч украинцев, которые будут выступать против бала, предоставление виз российским депутатам и потребуют признания Австрией России страной-террористом", — подчеркнула танцовщица.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Покойся с миром, дорогой": оборвалась жизнь популярного комика и актера, коллеги сообщили о трагедии
"Это конец карьере!": скандал вокруг Потапа не утихает, что стало причиной
Кароль на красной дорожке едва не попала в неловкость: "Чуть платье с примадонны не стянул"
Украинскому полицейскому грозит пожизненный срок: в чем он обвиняется
Елена Шоптенко добавила, что Австрийская Федеральная железная дорога как знак солидарности к годовщине широкомасштабного вторжения российских войск в Украину дает право на бесплатный проезд для вынужденно перемещенных лиц из Украины из мест их проживания в Вену и обратно. Право на бесплатный проезд будет действовать с:
⁃ 3 02:00 до 11:00 24 февраля 2023 в направлении Вены
⁃ с 17:30 до 00:00 24 февраля 2023 в обратном направлении.
Для того чтобы получить право на бесплатный проезд до Вены необходимо в кассе Австрийской Федеральной железной дороги ВВ предъявить паспорт гражданина Украины и заполнить анкету, которая будет действительна в дальнейшем как билет для путешествия туда и обратно.
Напомним, Оля Полякова резко ответила хейтерам, оскорбившим ее старшую дочь Машу.
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос из "Танці з зірками" призналась, как сильно набрала вес.
Также Politeka писала, что Слава Демин неоднозначно ответил на слухи о романе с Лесей Никитюк.