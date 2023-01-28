Многократная участница и хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко показала особые и важные для нее вещи, присланные ей из Украины.

Как сообщает Politeka, об этом Шоптенко рассказала в своем Instagram.

"Мне здесь приехали вещи из дома", - написала Елена Шоптенко.

Среди вещей и украшений есть также особый подарок, который в свое время сделали Шоптенко подопечные, которым звезда помогала бороться со смертельными болезнями.

“Особая игрушка, которая собственноручно сделана подопечными “Таблеточки”, – подписала Шоптенко фото с игрушкой.

Она призналась, что получает много вопросов о переезде из Украины и пытается помочь советом.

Никогда не думала, что буду давать советы для тех, кто вынужденно покинул дом, но получаю много вопросов о временном переезде. А еще очень благодарна за помощь”, – написала Шоптенко.

Напомним, что Елена Шоптенко сбежала от войны вместе с маленьким сыном в Австрию. В прошлом году маленькому Алексею исполнилось 4 года.

За границей Елена Шоптенко делает флешмобы в поддержку Украины. Так, в Вене она привлекла к танцевальному флешмобу почти 200 украинцев.

"Для меня лично было честью выступать на одной площади с такими украинцами! Я знаю, что некоторые бежали из-под обстрелов в Мариуполе, у кого воюют мужчины и много личных историй", - писала тогда Елена Шоптенко.

Танец, который они станцевали, Шоптенко назвала криком души.

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