Анна Трінчер зняла себе одразу після концерту. Вона тримала в руках рушник і притискала його до лівого ока.

Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка знайома аудиторії завдяки ролі у серіалі "Школа", дала днями концерт. Вона виклалася за повною програмою. Але після цього з нею сталася неприємність, через яку вона пролила чимало сліз. Детальніше про це знаменитість розповіла в Інстаграм-Сторіз.

Анна Трінчер зняла себе одразу після концерту. Вона тримала в руках рушник і притискала його до лівого ока. Співачка кривилася від болю і часто блимала очима, наче в них щось потрапило і заважає їй бачити.

Як розповіла артистка, вона прийшла додому після концерту – на годиннику було п'ять ранку. Знаменитість зняла лінзи і їй наче щось потрапило в око.

"Годину я промивала, терла, плакала і так по колу. Потім не витримала і пішла на ресепшн запитувати, де лікарня", - розповіла Анна Трінчер.

Варто зазначити, що Анна Трінчер стала відома завдяки участі у шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". 2015 року вона представляла Україну на "Дитячому Євробаченні", посівши 11-те місце.

2017 року Трінчер пройшла кастинг і була затверджена на одну з головних ролей у серіалі "Школа" на "1+1". Після нападу росії на Україну Трінчер займається волонтерською діяльністю.

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