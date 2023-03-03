Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер продолжает всеми способами привлекать внимание к себе. Она рассказывает о жизни, о своих отношениях и похудении, а также всех преображениях.

Поэтому Тринчер часто сталкивается с критикой, а также получает множество критики в свой адрес - за высказывания, наряды или поведение. После очередных замечаний артистка решила выразить свое мнение в Инстаграм.

«Оставив безвинный комментарий – вы можете оставить травму человеку. Я уже закаленная, мне все равно. Я просто хочу попросить вас думать перед тем, как сказать что-то.

Неужели вы не можете хотя бы проанализировать?! Неужели вы не можете сдержать свои эмоции? Почему кто-то должен страдать, если у вас плохое настроение?» - пишет Анна.

Ранее звезда выложила фото и видео и заинтриговала новым хитом.

Как оказалось, Анна записала новый трек с двумя украинскими артистами, но не смогла показать их на фото. В то же время она показала и фрагмент видео, в котором можно услышать их голоса и узнать, кто это.

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