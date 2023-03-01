Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который в последнее время много выступает для украинских защитников в госпиталях, активно ведет свою страницу и часто радует поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным фото с двумя популярными певицами и рассказал о новом шоу.

Как оказалось, Павел стал участником развлекательного шоу, в котором, видимо, будут участвовать также Анна Тринчер и Мишель Андраде. На снимке они мило позируют и обнимаются. Перед камерой Зибров появился в необычном образе – на нем джинсы и забавный черный свитер, а под густыми усами легкая улыбка. Певицы тоже стильные, особенно выделяется Тринчер в ярком синем топе с распахнутым декольте.

В подписи к публикации Павел Зибров написал: "С талантливыми красотками на съемках нового познавательно-развлекательного шоу "Я люблю Украину". Пишите ваши варианты, кто в моей команде".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новое фото:

"Вау, как здорово! А Павел Николаевич самый, самый лучший".

"Господин Зибров – вы огонь".

"Девки и легинь".

"Какие красивые".

"Супер. Ожидаю в эфире".

"Аня, люблю тебя".

"Это просто огонь".

"Красотки".

Напомним, "Очень символично": Каменских удивила выступлением с известной польской певицей.

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