Украинская певица, актриса и блогерша 21-летняя Анна Тринчер записала несколько роликов с участием своей 44-летней коллеги Оли Поляковой, а также Алексеем Завгородним. Причем взаимодействие двух артисток вызвало бурную реакцию в сети.

Артистки записали видео для своих Тик-Ток профилей и получили самую разную реакцию. Недавно они выпустили песню "Шлях до перемоги", которую массово критиковали в сети и вспомнили о провальном релизе Потапа.

А в этот раз видео того, как общаются Полякова и Тринчер возмутило сеть:

«Только меня кумарит Тринчер?; я уже говорил Полякова должна эту песню петь сама! Тренчер не в тему!; не понимаю почему на Тринчер все набросились; Олька ты супер;

Чего они дергаются так?; Что попало; Тринчер маленькая такая 😂; достали своими ужимками, а рекламировать годами будут; Как ребенок, не вписывающийся во взрослый мир... 😏».

А недавно Анна выложила еще один Тик-Ток ролик, в котором постаралась исправиться и станцевала иначе, уже после интервью с коллегами. Тем не менее, ни танцы, ни отрывок из песни в сети не оценили.

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