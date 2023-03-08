В цей день на своїй сторінці в Instagram артист вирішив звернути увагу українців на серйозну проблему та закликав допомогти.

"У свій день народження я хотів би підняти тему дитячого раку, який незалежно від подій в країні, на жаль, існує. Його не можна поставити на паузу і війна лише ускладнила лікування онкохворих дітей. Сьогодні я загадую бажання, щоб малюки, які опинились у двох війнах одночасно, скоріше одужали і відсвяткували ще багато своїх днів народжень!", — пише Макс Барських.

Співак відвідав онкохворих діток у лікарні та поділився зворушливими кадрами зустрічі. Також артист дода, що, якщо хтось хоче привітати його особисто, то найкращим подарунком для нього буде ваш донат у фонд Таблеточки на психологічну програму підтримки дітей, що перебувають на лікуванні. Мета збору - 100 тисяч гривень.

"Психологічна допомога — це важлива частина лікування та відновлення. Правильний психологічний настрій і підтримка допомагають родинам справлятися з лікуванням і додають сил для боротьби. Кожен ваш внесок - крок на зустріч одужанню дітей ❤️", — наголосив Макс Барських.

Українці в коментарях вітають співака з днем народження та активно підтримали його ініціативу.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.