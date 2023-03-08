В этот день на своей странице в Instagram артист решил обратить внимание украинцев на серьезную проблему и призвал помочь.

"В свой день рождения я хотел бы поднять тему детского рака, который независимо от событий в стране, к сожалению, существует. Его нельзя поставить на паузу и война лишь усложнила лечение онкобольных детей. Сегодня я загадываю желание, чтобы малыши, оказавшиеся в двух войнах одновременно, скорее поправились и отпраздновали еще много своих дней рождения!", — пишет Макс Барских.

Певец посетил онкобольных деток в больнице и поделился трогательными кадрами встречи. Также артист добавил, что если кто-то хочет поздравить его лично, то лучшим подарком для него будет ваш донат в фонд Таблеточки на психологическую программу поддержки детей, находящихся на лечении. Цель сбора – 100 тысяч гривен.

"Психологическая помощь - это важная часть лечения и восстановления. Правильное психологическое настроение и поддержка помогают семьям справляться с лечением и добавляют сил для борьбы. Каждый ваш вклад - шаг на встречу выздоровлению детей ❤️", - подчеркнул Макс Барских.

Украинцы в комментариях поздравляют певца с днем ​​рождения и активно поддержали его инициативу.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.