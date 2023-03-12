Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив емоційне відеозвернення до українців.

"У нас тут холод пробирається в серці. Недавно ми попрощалися з Героєм України з позивним Да Вінчі. Я думаю, наймужніша людина 21 століття, я його знав особисто, кілька років тому ми були в гостях у них, підтримували наших героїв, тепер його не стало... Не стало також ще прекрасної людини і в творчому розумінні, і вояка - Володимира Бульба, який загинув під Бахмутом. Ми з ним робили багато проектів. ВІн заснував рок-школу для дітей. Нам буде сильно не вистачати цих хлопців і ми мусимо пишатись, Українці, що у нас такі хлопці, нас захищають. Сердешна підтримка родичам і близьким до них людям. Хай буде на небесах за нас не соромно", — зізнається Олег Скрипка.

Але лідер "Воплі Відоплясова" вирішив і втішити шанувальників, розповівши дивну та позитивну історію про сина свого хорошого знайомого й колеги Сашка Гордєєва, який воював під Вугледаром.

"Вони потрапили в сіру зону, їх підрозділ. І хлопців записали як зниклих безвісти. Півтори місяці від хлопця, а його звуть Олексій - не було зв’язку. Ми дуже сильно хвилювалися, але вірили в диво. Друзі, диво вчора відбулося, його знайшли. Він півтори місяці був в підвалі, без їжі, без тепла, без нічого з орками нагорі. Зараз хлопця дістали, він живий, але не здоровий. Півтори місяці не їв, але людина вижила, і віримо, і знаємо, що цей сніг зійде і все буде добре, і буде тепло. Буде мир в Україні, буде наша перемога. І цей холод в серці він пройде. Нехай наші серця палають, нехай наша Слава лунає по всьому світу", — наголосив музикант.

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.