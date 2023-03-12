В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил эмоциональное видеообращение к украинцам.

"У нас здесь холод пробирается в сердце. Недавно мы попрощались с Героем Украины с позывным Да Винчи. Я думаю, самый мужественный человек 21 века, я его знал лично, несколько лет назад мы были у гостях у них, поддерживали наших героев, теперь его не стало... Не стало еще прекрасного человека и в творческом понимании, и воина - Владимира Бульбы, погибшего под Бахмутом. Мы с ним делали много проектов. Он основал рок-школу для детей. Нам будет сильно не хватать этих ребят и мы должны гордиться, Украинцы, что у нас такие ребята, нас защищают. Сердечная поддержка родственникам и близким к ним людям. Да будет на небесах за нас не стыдно", — признается Олег Скрипка.

Но лидер "Вопли Видоплясова" решил и утешить поклонников, рассказав странную и позитивную историю о сыне свого хорошего знакомого и коллеги Саши Гордеева, воевавшем под Угледаром.

"Они попали в серую зону, их подразделение. И ребят записали как пропавших без вести. Полтора месяца от парня, а его зовут Алексей - не было связи. Мы очень сильно волновались, но верили в чудо. Друзья, чудо вчера произошло, его нашли. Он полтора месяца был в подвале, без еды, без тепла, без ничего, с орками наверху… Сейчас парня достали, он жив, но не здоров… Полтора месяца не ел, но человек выжил, и верим, и знаем, что этот снег сойдет и все будет хорошо, и будет тепло. Будет мир в Украине, будет наша победа. И этот холод в сердце он пройдет. Пусть наши сердца пылают, пусть наша Слава раздается по всему миру", - подчеркнул музыкант.

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.