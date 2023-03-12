На своїй сторінці в Instagram артист розповів про загибель ведучого та актора, зірки "Ліги сміху" Романа Іваненка, які пішов боронити Україну від російських окупантів.

"Друже, брате, ГЕРОЮ!!! Ти людина з великим серцем!!! Назавжди в нашій пам’яті… Назавжди в наших серцях… Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо… Вічна пам’ять ГЕРОЮ", — написав Юрій Ткач, який свого часу був суддею проєкту "Ліга сміху".

Роман Іваненко відомий передусім за виступами в складі гумористичної команди "Наш Формат". З нею він ставав фіналістом "Ліги Сміху".

Як повідомив голова Кам'янець-Подільскої райради Михайло Сімашкевич, Роман воював на Вугледарському напрямку, але потрапив в оточення, отримав важке поранення та був взятий в полон 24 січня. Він протримався до 28 лютого, але не отримав належної медичної допомоги від ворога та загинув. Зараз тіло Іваненка евакуювали на вільну територію.

Додамо, чимало учасниців "Ліги Сміху" пішли до лав ЗСУ, вступили до тероборони чи стали волонтерами. І, на жаль, загибель Іваненка — не перша трагедія серед зірок шоу. У грудні на війні загинув інший учасник "Ліги Сміху", 26-річний український актор і ведучий Ярослав Гаркавко. На початку вересня загинув Василь Довбня, який грав у Лізі Сміху за команду “Парк Шевченка”. Також своє життя в боротьбі з окупантами віддав запорізький гуморист Гліб Говорухін.

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