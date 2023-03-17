Дієтолог проєкту "Зважені та щасливі" Світлана Фус розповіла про ознаки інсулінорезистентності та що з цим робити.

На своїй сторінці в Instagram дієтолог пояснила, що раніше інсулінорезистентність вважалася проблемою людей старше 50 років, і більшість із них складали жінки. А зараз, на жаль, зростає число випадків інсулінорезистентності навіть серед підлітків та молоді — до 30% дорослого населення вже мають таку проблему й не знають про це.

"Інсулінорезистентність та діабет 2 типу - це серйозні захворювання, що стають все більш поширеними в сучасному світі. Симптоми включають постійний голод, збільшену спрагу, зменшену енергію, болі у м'язах та суглобах. Причини інсулінорезистентності та діабету 2 типу можуть включати генетичні фактори, неправильний спосіб життя, зайву вагу та вік. Необхідно розуміти, що недоліки в харчуванні можуть бути ключовою причиною цих захворювань", — пише Світлана Фус.

Про підвищений ризик інсулінорезистентності свідчать:

високий індекс маси тіла

зайва вага в області живота. Обсяг талії в нормі має бути не більше 94 см у чоловіків і 80 см у жінок. При цьому у здорових чоловіків відношення окружності талії до стегон не повинно перевищувати коефіцієнт 1.0, у жінок — 0.8

малорухливий спосіб життя — відсутність фізичних навантажень погіршує реакцію м'язової тканини на інсулін

також схильність до інсулінорезистентності може передаватися у спадок

"Дайте відповідь на одне питання ❗️Скільки років ви вже «худнете»?Є багато людей, які докладають багато зусиль в боротьбі із зайвою вагою – обмежують себе в їжі, зменшують калорійність або збільшують фізичну активність, але не досягають результату", — додала зірка "Зважені та щасливі" та наголосила, що в таких випадках треба звертатися до спеціаліста та слідувати медичним рекомендаціям.

Нагадаємо, дієтолог "Зважені та щасливі" Світлана Фус дала рецепт незвичайних котлет із квашеної капусти.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

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