Дієтолог проєкту "Зважені та щасливі" Світлана Фус розвіяла роширений міф про те, що при схудненні не можна вживати жирну їжу.

На своїй сторінці в Instagram дієтолог пояснила, скільки жирів людині треба вживати на добу.

"Чомусь вважається, що правильне харчування і жири несумісні. Ніби вони псують фігуру і дуже шкідливі для загального стану організму. Проте це не так. Організм людини має потребу в жирах. Важливо, щоб ми розумно підходили до вибору і вживання жирів.☝🏼📝 Аналізуючи те, що ми їмо кожен день, треба звернути увагу, скільки грамів жиру споживаємо, та переконатися, що баланс поживних речовин дотриманий", — пише Світлана Фус.

За її словами, наш раціон буде збалансованим, якщо його калорійність забезпечується в наступних пропорціях:

🔹вуглеводи - 55-60%, серед них «прості» вуглеводи - не більше 10%,

🔹білки - 15-20%,

🔹жири - 25-30%.

"Тобто приблизно третя частина щоденних калорій повинна надходити з жирами. У перерахунку на 1 кг ваги людини нормальної комплекції складе близько 1 граму жиру. Це означає, що наша норма - не більше 60-70 грамів жиру щодня. Але, як правило, середньостатистична людина з'їдає значно більше, навіть не помічаючи цього☹", — наголосила експертка "Зважені та щасливі".

Тому, щоб досягти оптимального балансу жирів в добовому раціоні, треба знати вміст жиру в повсякденних продуктах.

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