Дієтолог проєкту "Зважені та щасливі" Світлана Фус доводить, що здорове харчування — це не лише корисно, а й дуже смачно.

Іноді на своїй сторінці в Instagram Світлана Фус ділиться з українцями цікавими рецептами. Цього разу вона розповіла, як приготувати незвичайні овочеві котлетки з квашеної капусти.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

квашена капуста – 100 г

вівсяні пластівці – 20 г

цибуля - 40 г

яйце -1 шт

спеції - за смаком

олія оливкова для змащування форми

сметана для подачі – 30 мл

Спершу вівсяні пластівці змішайте з яйцем та дайте цій масі постояти п'ять хвилин. Додайте дрібно нарізану цибулю та квашену капусту (розсіл відіжміть), додайте улюблені спеції. Добре вимісіть тісто та сформуйте котлетки.

Дно форми застеліть пергаментом, змастіть його оливковою олією, викладіть котлетки. Запікайте 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. У процесі котлетки необхідно перевернути на інший бік. Під час подачі можна доповнити сметаною.

"Квашена капуста є неймовірно корисною їжею. Через свої позитивні якості, квашену капусту можна вважати нашим "суперфудом". Хоча це і звучить незвично, тому що цей термін частіше стосується дорогих і екзотичних продуктів. Дійсно, продукт багатий корисними фітохімічними речовинами, які сприятливо впливають на здоров'я, добре самопочуття та відіграють важливу роль в боротьбі з хворобами", — радить дієтолог "Зважені та щасливі".

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