На своей странице в Instagram диетолог пояснила, что ранее инсулинорезистентность считалась проблемой людей старше 50 лет, и большинство из них составляли женщины. А сейчас, к сожалению, растет число случаев инсулинорезистентности даже среди подростков и молодежи — до 30% взрослого населения уже имеют такую проблему и не знают об этом.
"Инсулинорезистентность и диабет 2 типа – это серьезные заболевания, становящиеся все более распространенными в современном мире. Симптомы включают постоянный голод, увеличенную жажду, уменьшенную энергию, боли в мышцах и суставах. Причины инсулинорезистентности и диабета 2 типа могут включать генетические факторы, неправильный образ жизни, лишний вес и возраст. Необходимо понимать, что недостатки в питании могут являться ключевой причиной этих заболеваний", - пишет Светлана Фус.
О повышенном риске инсулинорезистентности свидетельствуют:
- высокий индекс массы тела
- лишний вес в области живота. Объем талии в норме должен быть не более 94 см у мужчин и 80 см у женщин. При этом у здоровых мужчин отношение окружности талии к бедрам не должно превышать коэффициент 1.0, у женщин – 0.8.
- малоподвижный образ жизни - отсутствие физических нагрузок ухудшает реакцию мышечной ткани на инсулин
- также склонность к инсулинорезистентности может передаваться по наследству
"Дайте ответ на один вопрос ❗️Сколько лет вы уже «худеете»? Есть много людей, которые прилагают много усилий в борьбе с лишним весом – ограничивают себя в пище, уменьшают калорийность или увеличивают физическую активность, но не достигают результата", — добавила звезда "Зважені та щасливі" и отметила, что в таких случаях нужно обращаться к специалисту и следовать медицинским рекомендациям.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Кульминация все ближе: появились важные новости с передовой и Бахмута
Вспыхнул отель, в котором обосновались украинские беженцы: первые детали ЧП в Великобритании
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег, что нужно знать
"Стыд!": в центре Киева бунт, кадры и подробности происходящего прямо сейчас
Напомним, диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус дала рецепт необычных котлет из квашеной капусты.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус объяснила, как нужно есть жиры, чтобы худеть.