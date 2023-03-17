На своей странице в Instagram диетолог пояснила, что ранее инсулинорезистентность считалась проблемой людей старше 50 лет, и большинство из них составляли женщины. А сейчас, к сожалению, растет число случаев инсулинорезистентности даже среди подростков и молодежи — до 30% взрослого населения уже имеют такую ​​проблему и не знают об этом.

"Инсулинорезистентность и диабет 2 типа – это серьезные заболевания, становящиеся все более распространенными в современном мире. Симптомы включают постоянный голод, увеличенную жажду, уменьшенную энергию, боли в мышцах и суставах. Причины инсулинорезистентности и диабета 2 типа могут включать генетические факторы, неправильный образ жизни, лишний вес и возраст. Необходимо понимать, что недостатки в питании могут являться ключевой причиной этих заболеваний", - пишет Светлана Фус.

О повышенном риске инсулинорезистентности свидетельствуют:

  • высокий индекс массы тела
  • лишний вес в области живота. Объем талии в норме должен быть не более 94 см у мужчин и 80 см у женщин. При этом у здоровых мужчин отношение окружности талии к бедрам не должно превышать коэффициент 1.0, у женщин – 0.8.
  • малоподвижный образ жизни - отсутствие физических нагрузок ухудшает реакцию мышечной ткани на инсулин
  • также склонность к инсулинорезистентности может передаваться по наследству

"Дайте ответ на один вопрос ❗️Сколько лет вы уже «худеете»? Есть много людей, которые прилагают много усилий в борьбе с лишним весом – ограничивают себя в пище, уменьшают калорийность или увеличивают физическую активность, но не достигают результата", — добавила звезда "Зважені та щасливі" и отметила, что в таких случаях нужно обращаться к специалисту и следовать медицинским рекомендациям.

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Светлана Фус

Напомним, диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус дала рецепт необычных котлет из квашеной капусты.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что диетолог "Зважені та щасливі" Светлана Фус объяснила, как нужно есть жиры, чтобы худеть.