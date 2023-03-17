Удар був такої сили, що, судячи з опублікованих кадрів, припарковані авто підлетіли у повітря. Так один з автомобілів опинився на даху іншого, пише Politeka.net.
Кадри з місця нової атаки опубліковала Херсонська адміністрація. У повідомленні йдеться, що так тепер виглядає один із медзакладів Херсона.
«Про вчорашній підлий удар російських окупантів нагадують розбиті автівки, посічені уламками стіни та велика вирва на подвірʼї. Учора армія рф цілеспрямовано атакували установу, яка рятує життя херсонців. Ворог бачив куди саме бив, адже снаряд скинули з БПЛА», - розповіли в адміністрації.
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На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вдарили по Авдіївці. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що це був авіаудар.
«Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають», - повідомив Єрмак, додавши страшне фото з наслідками атаки.
На ньому можна побачити, що житлова багатоповерхівка перетворилася на руїни.
Також поідомялось, що кульмінація у битві за Бахмут все ближче.