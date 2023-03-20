Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився кадрами зі своєї поїздки на передову, де він дав чотири концерти для українських воїнів біля Бахмута.

"Безумовно, є втома, але наші хлопці вкрай мотивовані та сильні духом. Та не знаю, хто більше заряджається: хлопці від моєї музики, чи я від їхньої сталевої волі", — зазначив Олег Скрипка.

Разом із ним приїхали й інші артисти: Олександр Лозовський, Сергій Асафатов та музикант Олександр Гордєєв, у якого під Бахмутом свого часу зник без вісті син Олексій. На щастя, Олексія знайшли та звільнили з полону, де він перебував півтора місяці майже без їжі та води.

Концерти влаштували на невеликих майданчиках і з мінімальною кількістю апаратури. Але, за словами Олега Скрипки, головним було - обмінятись потужною енергією із людьми, завдяки яким ми продовжуємо бути вільною і незалежною країною, з людьми, які ризикують своїм життям заради нашої свободи.

Виступи пройшли за ініціативи руху "Культурний десант", одним із засновників якого є співак, телеведучий та шоумен Коля Сєрга. Саме він і запросив лідера "Воплі Відоплясова" виступити перед військовими.

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

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