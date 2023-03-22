В Киевской области в результате новой атаки атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и учебный корпус профессионального лицея.

Как сообщают спасатели, под завалами могут находиться еще четыре человека, пишет Politeka.net.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект.

«В настоящее время известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», – сообщали в Киевской областной военной администрации.

Также появилиась кадры с места атаки.

Также стало известно, что в Житомирской области в результате ночной атаки дронами один из объектов инфраструктуры получил повреждения

При этом, три «шахеда» сбили Силы ПВО. Пострадавших нет, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Всего ночью силами ПВО было уничтожено 16 "шахедов". Всего было выпущено 21 БПЛА.

Также сообщалось, что россия готовится к новому наступлению.