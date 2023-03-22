Про це, як пише Politeka.net повідомив керівник ОП Андрій Ємрак.

«Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця», - повідомив він.

Тмм часом в Мережі вже з’явилися страшні кадри з місця атаки.

На них можна побачити, що деякі квартири у вогні, стіни будинків почорніли.

За деякими даними, росіяни били крилатими ракетами та С-300.

«Росіяни влучили по житловим будинкам у Запоріжжі… Вони вкотре підтверджують доконаний факт: це - тупикова гілка еволюції. Розпинатися про «виконання мирного плану Китаю» і наступного ж дня вдарити прямою наводкою по ЖИТЛОВИМ будинкам…», - прокоментував цинычну атаку журналіст і політичний експерт Назар Приходько.

Страшну атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збільшилась кількість жертв нічної атаки.

На Київщині під завалами гуртожитку знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв нового удару з боку росіян досягла чотирьох.

Також нагадаємо про вибух гранати в Подільскому районі Києва - жертві вибуху було всього 29 років.

Крім того Politeka.net писала, що з'явилися фото з місця нової атаки росіян.