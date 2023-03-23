Британський принц Вільям показав свої навички у популярній грі.
Кадри гри принца Вільяма з українськими біженцями опублікував королівський кореспондент Річард Палмер, пише Politeka.net.
"Сьогодні Принц пінг-понгу грає з українськими біженцями", - прокоментував опубліковані кадри Палмер.
Відомо, що принц Вільям зустрівся із українськими біженцями у Варшаві.
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"Принц Вільям сьогодні ввечері побував у центрі для розміщення 300 українських біженців у Варшаві", - повідомив кореспондент.
Додамо, раніше стало відомо, що принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну.
Зокрема, він відвідав військові бази у Жешуві, які за 90 км від кордону з Україною.
«У наших народів міцні зв'язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою та вашою свободою, ці зв'язки ще більше зміцнюються», — сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про велике горе, яке прийшло до родини відомого нардепа.
Також повідомлялося, що на могилі легендарного "Да Вінчі" знайшли записку із потужним посланням.
Крім того, Politeka.net писала про влучний удар ЗСУ по важливому пункту окупантів.