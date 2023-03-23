Британський принц Вільям показав свої навички у популярній грі.

Кадри гри принца Вільяма з українськими біженцями опублікував королівський кореспондент Річард Палмер, пише Politeka.net.

"Сьогодні Принц пінг-понгу грає з українськими біженцями", - прокоментував опубліковані кадри Палмер.

Відомо, що принц Вільям зустрівся із українськими біженцями у Варшаві.

"Принц Вільям сьогодні ввечері побував у центрі для розміщення 300 українських біженців у Варшаві", - повідомив кореспондент.

William chats to Ukrainian refugees in Warsaw. pic.twitter.com/4WKHRZSYMi — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 22, 2023

Додамо, раніше стало відомо, що принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну.

Зокрема, він відвідав військові бази у Жешуві, які за 90 км від кордону з Україною.

«У наших народів міцні зв'язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою та вашою свободою, ці зв'язки ще більше зміцнюються», — сказав він.

Prince William has been to a centre housing 300 Ukrainian refugees in Warsaw this evening. pic.twitter.com/LrGsKTxKdk — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 22, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося про велике горе, яке прийшло до родини відомого нардепа.

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