Так, деяким критика Юлії Юріної на адресу творчості інших співачок, як то кажуть «зайшла», інших же навпаки – обурила, пише Politeka.net.

У своєму інстаграмі екссолістка YUKO зізналася, що свої думки вона довго тримала при собі, але все ж такі вирішила показати і розказати, як для неї «виглядає скурвлення української культури».

Юріна пригадала гурти "ДахаБраха" та Go-A, які вміли "якісно вплітати" фольк у свою творчість, свій гурт YUKO та гурт Onuka, який "лагідно українізував традиційну культуру в сучасному вигляді".

«Що об‘єднувало всі ці гурти? Вони так чи інакше були пов‘язані з фольклором.

Вивчали традиційну музику, співали, грали на інструментах та розумілися на тому ЩО роблять. І відмітьте, що візуально, всі перераховані гурти не паразитували на "вишиванках", а виглядали навпаки сучасно та намагались відійти від строю», - пояснила хід своїх думок артистка.

Тепер же з’явилися пісні горе-співачкок, «які той фольклор навіть не нюхали»

«Мотанки-віночки, мілітарі та овердо… патреотизм, «ми сильні/вільні/гарні/танцюю гопака»

По-перше, традиційно дівчата не танцювали Гопак, це прийшло з радянських часів. По-друге, нахіба ви лізете зі своїми горе-стилістами та вішаєте на себе все що притаманно та й не притаманно», - кипить екссолістка YUKO, додаючи, що при цьому співачки роблять «це все в своїй манері страждальчеських діво-співачок».

Артистка каже, що в неї, як фольклориста, кров з очей та з вух від такої творчості і порадила Трінчер, Лободі, Поляковій, Каменських та іншим, хто співав попсу, співати її і далі, а не відвертати людей від всього традиційного.

На критику Юріної відреагувало багато коментаторів, а також деякі артисти. Так, співачка Ольга Цибульска подяувала Юлії: «Дякую тобі за це пост».

А от Леся Нікітюк вирішила внести уточнення щодо пісні «Горіла сосна», яку вона виконала з Юрієм Горбуновим.

«А чим там Горіла Сосна завинила? Я перепрошую», - запитала Леся у коментарях.

«Людина хоче до себе привернути увагу у медіа, і тому приплила все в купу! Альбом ДНК і трек NK круті і до цього списку не мали б відноситись!», - відреагував на запитання Нікітюк один з коментаторів.

«Кошти від монетизації спрямують на рахунок United24. Я просто нагадаю….. )», - зазначила Нікітюк.

«Людям більше нема як уваги привернути, роблять все, що можуть…», «Людина яка зневажливо ставиться до творчості інших, не має сміливості критикувати свою творчість»,

«Ну, це потуги того, що людям подобається щось інше, а не таке «геніальне» як пише автор посту і найпростіше привернути до себе увагу - це обсирати інших, які мають власну думку щодо музики, і тим самим автор посту рве глотки своїм самоствердженням», «може тому що це несмак? Це, по перше

Або тому що у виконавців навіть немає музичного слуху

Це по друге

У всьому світі купа несмаку поруч з, наприклад, Луі Армстронгом або u2, але нащо це толерувати?», - включилися у діалог інші коментатори.

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