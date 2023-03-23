Український актор Тарас Цимбалюк знайшов, що сказати громадянами російської федерації.

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Цимбалюк прокоментував реакцію росіян на жахливий удар по місту Запоріжжя.

У пабліках росіяни раділи атаці і палаючим квартирам мирних українців, а також закликали до нових ударів.

«Долбіть нє передолбіть», «Росія, вперед», «Палай ясно, щоб не погасло».

Коментуючі такі радощі, Цимбалюк на своїй сторінці гнівно звернувся до громадян рф: «Кожен у вашійй гнилій країні відповідає за цей тероризм».

Додамо, станом на 7 ранку 23 березня, за уточненими даними Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, ворог завдав 6 ракетних обстрілів по місту Запоріжжя з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

У результаті ворожого обстрілу постраждало 32 людини, з яких 20 чоловіків, 9 жінок та 3 дітей. Стан дітей наразі задовільний, загрози життю немає. До лікарні госпіталізовано 28 осіб.

Одна людина померла в лікарні.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк здивува одкровенням про своє дитинство.

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