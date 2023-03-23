Украинская певица и фольклористка поделилась своими мыслями по поводу некоторых артистов и это стало поводом для скандала.

Так, некоторым критика Юлии Юриной в адрес творчества других певиц, как говорится, «зашла», других же наоборот – возмутила, пишет Politeka.net.

В своем инстаграмме экс-солистка YUKO призналась, что свои мысли она долго держала при себе, но все же решила показать и рассказать, как для нее «выглядит скурвливание украинской культуры».

Юрина вспомнила группы "ДахаБраха" и Go-A, которые умели "качественно вплетать" фолк в свое творчество, свою группу YUKO и группу Onuka, которая "ласково украинизировала традиционную культуру в современном виде".

«Что объединяло все эти группы? Они так или иначе были связаны с фольклором.

Изучали традиционную музыку, пели, играли на инструментах и ​​разбирались в том, что делают. И заметьте, что визуально все перечисленные группы не паразитировали на "вышиванках", а выглядели наоборот современно и пытались отойти от строя», - объяснила ход своих мыслей артистка.

Теперь же появились песни горе-певиц, «которые тот фольклор даже не нюхали»

«Мотанки-веночки, милитари и овердо… патреотизм, «мы сильные/свободные/красивые/танцую гопака». Во-первых, традиционно девушки не танцевали Гопак, это пришло с советских времен. Во-вторых, зачем вы лезете со своими горе-стилистами и вешаете на себя все что свойственно и не присуще», - кипит экс-солистка YUKO, добавляя, что при этом певицы делают «это все в своей манере страдальческих дево-певиц».

Артистка говорит, что у нее, как фольклориста, кровь из глаз и из ушей от такого творчества и посоветовала Тринчер, Лободе, Поляковой, Каменских и другим, кто пел попсу, петь ее и дальше, а не отворачивать людей от всего традиционного.

На критику Юриной отреагировали многие комментаторы, а также некоторые артисты. Так, певица Ольга Цыбульская поблагодарила Юлию: «Спасибо тебе за это пост».

А вот Леся Никитюк решила внести уточнения по поводу песни « Горіла сосна», которую она выполнила с Юрием Горбуновым.

«А чем там Горіла сосна провинилась? Я извиняюсь», - спросила Леся в комментариях.

«Человек хочет к себе привлечь внимание в медиа, и потому приплел все в кучу! Альбом ДНК и трек NK крутые и к этому списку не должны относиться!», - отреагировал на вопрос Никитюк один из комментаторов.

«Средства от монетизации направят на счет United24. Я просто напомню….. )», - отметила Никитюк.

«Людям больше нет как внимания привлечь, делают все, что могут…»,

«Человек пренебрежительно относится к творчеству других, не имеет смелости критиковать свое творчество»,

«Ну, это потуги того, что людям нравится что-то другое, а не такое гениальное» как пишет автор поста и проще всего привлечь к себе внимание – это обсирать других, имеющих собственное мнение по поводу музыки, и тем самым автор поста рвет глотки своим самоутверждением»,

«Может потому что это безвкусица? Это, во первых

Или потому что у исполнителей даже нет музыкального слуха

Это во вторых

Во всем мире куча безвкусицы рядом с, например, Луи Армстронгом или u2, но зачем это терпеть?» , – включились в диалог другие комментаторы.

Напомним, Тарас Цымбалюк гневно обратился к россиянам.