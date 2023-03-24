Сейчас оккупанты используют тактику, которая прослеживалась уже во время освобождения украинскими защитниками правобережья.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя имитацию ухода окупантов из Новой Каховки.

По ее словам, эти действия окупантов – признак тактики, которую можно увидеть в исполнении врага время от времени.

«Если вернемся при освобождении правобережья, то эта тактика тогда также прозрачно прослеживалась. Они начинали усиленно грабить, упаковывать свои чемоданы, отправлять в родные домой все украденное и переодевались в гражданское», - напомнила Гуменюк.

По ее словам, российские войска осознают, что наши воины могут зачищать эту полосу безопасности в 30 километров, поэтому могут прибегнуть к провокациям.

"Именно поэтому они имитируют свое исчезновение из населенного пункта, но это может скрывать большую угрозу. Они могут обстрелять этот населенный пункт, обвинить силы обороны, а затем снова через пропаганду продвигать нарративы для своего электората о том, что план, не реализованный за 3 дня, все еще продолжается", - пояснила Гуменюк.

Напомним, вечером 23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска покинули Новую Каховку.

Однако со временем появилась информация, что это не так.

«Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, сколько еще лет может длиться война.

Также сообщалось, что у Путина новая унизительная роль.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.