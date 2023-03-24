Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Дніпропетровській ОДА.
«Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА», - повідомили в ОДА.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Наслідки атаки все ще з’ясовуються.
«Не допомагайте ворогу. Не коригуйте місця прильотів! Не фотографуйте і не знімайте на відео. Не коментуйте їх в соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!», - наголосили в ОДА.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Жили у недобудові без комунікацій: із "будинку-звалища" у Києві вилучили немовля, у поліції показали кадри
Великий завод горить у росії, його допомога окупантам була величезною: перші кадри
Сотні дипломатів рф вигнали з Європи, дружини істерять: «Ми приїхали, роботи немає»
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Нагадаємо, раніше про атаку повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахід". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!».
Також мер повідомив, як тепер буде працювати транспорт і медустанови, а також попердив про плановий вибух.
"Для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби.
Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно. Сьогодні, о 11.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає", - запевнив Вілкул.
Нагадаємо, минулої ночі повітряна тривога також лунала у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях і у Києві.
Нагадаємо, розкрито тактику росіян, які "зникли" з Нової Каховки.
Також повідомлялось, що у Путіна нова принизлива роль.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.