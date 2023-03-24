Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Дніпропетровській ОДА.

«Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один "Shahed" військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БпЛА», - повідомили в ОДА.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Наслідки атаки все ще з’ясовуються.

«Не допомагайте ворогу. Не коригуйте місця прильотів! Не фотографуйте і не знімайте на відео. Не коментуйте їх в соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!», - наголосили в ОДА.

Нагадаємо, раніше про атаку повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахід". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!».

Також мер повідомив, як тепер буде працювати транспорт і медустанови, а також попердив про плановий вибух.

"Для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби.

Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно. Сьогодні, о 11.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає", - запевнив Вілкул.

Нагадаємо, минулої ночі повітряна тривога також лунала у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях і у Києві.

Нагадаємо, розкрито тактику росіян, які "зникли" з Нової Каховки.

Також повідомлялось, що у Путіна нова принизлива роль.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.