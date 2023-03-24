Суд обрав політику-зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Як пише Politeka.net з посиланням на ДБР, мова йде про колишнього народного депутата Рената Кузьміна.

«Його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні», - повідомили в ДБР.

Зокрема, с березня 2021-го та під час повномасштабного російського вторнгення Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соцмережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою, зазначають в ДБР, було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії політика кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

«Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ренат Кузьмін був заступником Секретаря РНБО (з 4 жовтня 2013 до 2014), першим заступником Генерального прокурора України (2010–2013), народним депутатом IX скл. від партії ОПЗЖ.

5 жовтня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Кузьміну підозру в державній зраді.

Політик був оголошений в розшук за підозрою в держзраді.

Громадянство України Рената Кузьміна припинено згідно Указу Президента України у січні 2023 року.

13 січня 2023 Кузьмін був позбавлений мандату народного депутата України конституційною більшістю Верховної Ради України.

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