Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - відома українська прима-балерина, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України, а також суддя "Танців з зірками". Зірка одружена з партнером Олександром Стояновим, від якого народила двох дітей. Стоянов, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Олександр активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. Чоловік Катерини активно використовує Інстаграм, де цього разу поділився несподіваним фотосетом, де був у чорно-білих кольорах.

«На гілці з добром і злом.

На межі зі втомою та ще сильнішою жагою боротьби.

На межі з минулим та справжнім життям.

Цей, ніким небажаний досвід, еволюціонував нас з вами років на 100 в усвідомленні життя та його втрати, тому сподіваюся, що балансувати нам залишилося менше, ніж ми вже пройшли", - написав Стоянов у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А можна фотки легші?";

"Життя продовжується";

"Саша ми всі дуже втомилися, а втрата близьких ще більше підрізає крила";

"Фото на мільйон".

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