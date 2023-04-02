Як пише Politeka.net , Катерина Кухар - відома українська прима-балерина, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України, а також суддя "Танців з зірками". Зірка одружена з партнером Олександром Стояновим, від якого народила двох дітей. Стоянов, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Олександр активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі. Чоловік Катерини активно використовує Інстаграм, де цього разу поділився несподіваним фотосетом, де був у чорно-білих кольорах.
«На гілці з добром і злом.
На межі зі втомою та ще сильнішою жагою боротьби.
На межі з минулим та справжнім життям.
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Цей, ніким небажаний досвід, еволюціонував нас з вами років на 100 в усвідомленні життя та його втрати, тому сподіваюся, що балансувати нам залишилося менше, ніж ми вже пройшли", - написав Стоянов у публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"А можна фотки легші?";
"Життя продовжується";
"Саша ми всі дуже втомилися, а втрата близьких ще більше підрізає крила";
"Фото на мільйон".
Нагадаємо, Кухар із "Танці зі зірками" заявила, чому вона незамінна для українського театру
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