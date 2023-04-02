Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины, а также судья "Танців з зірками". Звезда замужем за партнером Александром Стояновым, от которого родила двоих детей. Стоянов, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Александр активно освещает происходящее в своем блоге. Муж Екатерины также активно использует Инстаграм, где в этот раз поделился неожиданным фотосетом, где был в черно-белых цветах.
"На грани с добром и злом.
На грани с усталостью и еще более сильной жаждой борьбы.
На грани с прошлой и настоящей жизнью.
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Этот, никем нежелательный опыт, эволюционировал нас с вами лет на 100 в осознании жизни и ее потери, поэтому, надеюсь, что балансировать нам осталось меньше, чем уже мы прошли", - написал Стоянов в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А можно фотки полегче?";
"Жизнь продолжается";
"Саша мы все очень устали, а потеря близких, еще больше подрезает крылья";
"Фото на миллион".
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