Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины, а также судья "Танців з зірками". Звезда замужем за партнером Александром Стояновым, от которого родила двоих детей. Стоянов, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Александр активно освещает происходящее в своем блоге. Муж Екатерины также активно использует Инстаграм, где в этот раз поделился неожиданным фотосетом, где был в черно-белых цветах.

"На грани с добром и злом.

На грани с усталостью и еще более сильной жаждой борьбы.

На грани с прошлой и настоящей жизнью.

Этот, никем нежелательный опыт, эволюционировал нас с вами лет на 100 в осознании жизни и ее потери, поэтому, надеюсь, что балансировать нам осталось меньше, чем уже мы прошли", - написал Стоянов в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А можно фотки полегче?";

"Жизнь продолжается";

"Саша мы все очень устали, а потеря близких, еще больше подрезает крылья";

"Фото на миллион".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" заявила, почему она незаменима для украинского театра

А еще Politeka сообщала, что Екатерина Кухар из "Танці з зірками" высказалась на тему, которая волнует многих

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с букетом тюльпанов вдохновила на весеннее настроение