На своей странице в Instagram Екатерина Кухар затронула тему, которая волнует многих людей — роль искусственного интеллекта в сфере искусства.

"Этот загадочный механизм давно ворвался в технологический мир и дальше продолжает бурлить в своем развитии. Создает декорации, пишет сценарии, книги, поэзию, рисует картины. Кроме всего, имеет еще множество навыков от написания стратегий развития до формирования деловых писем. И здесь становится вопрос. А что человек? Может ли он заменить человеческий ресурс и полностью механизировать мир?", — пишет артистка.

Балерина заявила, что, по ее мнению, искусственный интеллект может облегчить рутину, чтобы дать людям больше пространства для творчества и решения более глобальных вопросов.

"Но никогда не заменит уникальность, креатив и создателей-эмпатов, которые создают шедевры. Потому что только союз «человек-человек» может придать продукту ценности и чувств, понимая настроения мира и разных аудиторий. И собственно, душу и внутренний мир человека филигранно органяют хлопотная работа и самосовершенствование, поэтому его ценность и опыт не заменит никакая машина… Так же, как и не выйдет на сцену, чтобы дать эмоцию, которая отзовется в сердцах зрителей", — подчеркнула Екатерина Кухар.

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.