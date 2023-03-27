Популярная украинская балерина и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая много лет была судьей шоу "Танці з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, заряженное весенним настроением.
Как видно, Катя запечатлена на прогулке в красивой локации на набережной, она весело кружится перед объективом с роскошным букетом тюльпанов. Перед камерой артистка появилась в стильном светлом костюме с юбкой и пиджаком, а на ее ногах изящные туфельки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице модные темные очки и игривая улыбка.
В подписи к публикации Кухар написала: "Она устала нести тяжесть мира… Поэтому она решила вместо этого нести цветы. И иногда вы должны заполнить свое бремя цветами". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать вдохновляющее весеннее видео звезды:
"Красавица! Мира, вдохновения, уверенности в завтрашнем дне".
"Катюша, ты – девушка весна".
"Хорошего дня и отличного настроения вам".
"Очаровательная. Нежная".
"Вы как всегда, шикарная".
"Наша красотка!".
"Как всегда, Катя хороша. Мира и счастья".
"Красавица".
"Такая красивая!".
"Катя, солнце, ты как всегда хорошенькая".
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