Днями у соціальних мережах з'явилося відео, в якому українська дівчина випадково зустріла на Чат-Рулетці чеченця, який сидів разом із хлопчиком з України. Дитина, побачивши символіку України, вигукнула "Слава Україні!". Ця ситуація викликала занепокоєння та обурення у багатьох українців, які побоювалися за долю дитини, думаючи, що її викрали окупанти.

Проте телеведуча Катя Осадча повідомила у своєму Instagram, що все закінчилося добре. Батьки хлопчика знайшли і виявилося, що вони живуть на окупованій території з 2014 року. Усю інформацію було погоджено з поліцією, щоб не нашкодити дитині.

Висловитися вирішила і Олена Шоптенко, яка була зачеплена цією історією:

«Чоловік на відео стверджує, що перебуває у Чечні, а хлопчик родом із Києва. За кадром чутно чоловічі голоси, які кажуть, що разом підуть брати Київ. Просто уявіть, що це ваша дитина! – поділилася Шоптенко.

Напередодні артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення Росії оселилася у Відні, зізналася, що у 4-річного Олексія виникли проблеми в дитячому садку. Цього разу на своїй сторінці у Instagram Олена Шоптенко поділилася думками про виховання дітей. Вона розповіла про два варіанти, як можна було б обговорити з дитиною проблему.

«Через те, що ти систематично кривдив ту дівчинку, тебе виганяють із садка і тепер нам доведеться йти в іншу».

Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців.

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