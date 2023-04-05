Днями у соціальних мережах з'явилося відео, в якому українська дівчина випадково зустріла на Чат-Рулетці чеченця, який сидів разом із хлопчиком з України. Дитина, побачивши символіку України, вигукнула "Слава Україні!". Ця ситуація викликала занепокоєння та обурення у багатьох українців, які побоювалися за долю дитини, думаючи, що її викрали окупанти.
Проте телеведуча Катя Осадча повідомила у своєму Instagram, що все закінчилося добре. Батьки хлопчика знайшли і виявилося, що вони живуть на окупованій території з 2014 року. Усю інформацію було погоджено з поліцією, щоб не нашкодити дитині.
Висловитися вирішила і Олена Шоптенко, яка була зачеплена цією історією:
«Чоловік на відео стверджує, що перебуває у Чечні, а хлопчик родом із Києва. За кадром чутно чоловічі голоси, які кажуть, що разом підуть брати Київ. Просто уявіть, що це ваша дитина! – поділилася Шоптенко.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Влад Яма спровокував новий скандал і зізнався про життя у США: "Не дуже"
Нова масштабна атака дронів, експерт помітив тривожну тенденцію: "Цього разу..."
Багато поранених, є загиблий: пасажирський потяг злетів із рейок і спалахнув
"Боже, який молодий": з відомим українським актором і ведучим прощалися оплесками
Напередодні артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення Росії оселилася у Відні, зізналася, що у 4-річного Олексія виникли проблеми в дитячому садку. Цього разу на своїй сторінці у Instagram Олена Шоптенко поділилася думками про виховання дітей. Вона розповіла про два варіанти, як можна було б обговорити з дитиною проблему.
«Через те, що ти систематично кривдив ту дівчинку, тебе виганяють із садка і тепер нам доведеться йти в іншу».
Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців.
Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танці зі зірками" вразила новими кадрами.
А ще Politeka писала, що Олена Шоптенко із "Танці зі зірками" показала особливі речі, які забрала з України.