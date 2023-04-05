На днях в социальных сетях появилось видео, в котором украинская девушка случайно встретила на Чат Рулетке чеченца, который сидел вместе с мальчиком из Украины. Ребенок, увидев символику Украины, выкрикнул "Слава Украине!". Эта ситуация вызвала беспокойство и возмущение у многих украинцев, которые опасались за судьбу ребенка, думая, что его похитили оккупанты.

Однако, телеведущая Катя Осадчая сообщила в своем Instagram, что все закончилось хорошо. Родители мальчика были найдены и оказалось, что они живут на оккупированной территории с 2014 года. Все информация была согласована с полицией, чтобы не навредить ребенку.

Высказаться решила и Алена Шоптенко, которая была задета данной историей:

«Мужчина на видео утверждает, что находится в Чечне, а мальчик родом из Киева. За кадром слышны мужские голоса, которые говорят, что вместе пойдут брать Киев. Просто представьте, что это ваш ребенок!» - поделилась Шоптенко.

Накануне артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф поселилась в Вене, призналась, что у 4-летнего Алексея возникли проблемы в детском саду. В этот раз на своей странице в Instagram Елена Шоптенко поделилась мыслями о воспитании детей. Она рассказала о двух вариантах, как можно было бы обсудить с ребенком возникшую проблему.

«Из-за того, что ты систематически обижал ту девочку, тебя выгоняют из садика и теперь нам придется идти в другой».

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" из-за границы срочно обратилась к украинцам.

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" поразила новыми кадрами.

А еще Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" показала особые вещи, которые забрала из Украины.